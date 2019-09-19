Кличко попросил Раду распустить Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить досрочные выборы.

«Сегодня мы видим, что кворума нет, то есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь к парламенту, вот обращение относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве», – заявил Кличко с трибуны Киевсовета, передает РИА «Новости».

Напомним, из-за отсутствия кворума не смогло состояться заседание Киевсовета, после чего Кличко заявил, что начинает консультации о досрочном прекращении полномочий Киевсовета восьмого созыва.

Ранее Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах. Депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что досрочные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году.

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