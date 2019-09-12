Кличко объявил о начале консультаций о роспуске Киевского совета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что начинает консультации о досрочном прекращении полномочий Киевского совета восьмого созыва.

«Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва», – цитирует пресс-служба Кличко.

Свое заявление Кличко сделал с трибуны Киевсовета перед началом пленарного заседания, однако оно не собрало кворума и не произошло.

«Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что «работают» с многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти», – заявил мэр Киева.

Напомним, кабинет министров Украины поддержал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он занимает одновременно с постом мэра.

Прежний состав кабмина отказывался согласовывать вопрос об увольнении Кличко с поста руководителя киевской горгосадминистрации.

Сам Кличко заявил, что планирует еще раз побороться за пост главы города.

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