Кличко решил вновь стать мэром Киева

Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Киева на следующих местных выборах.

«Я уже много сделал и еще много нужно сделать (для Киева – ИФ). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», – сказал Кличко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что видит Киев европейским городом и будет бороться «за самоуправление, за интересы киевлян».

Ранее Кличко заявлял, что жители украинской столицы «просто не поймут», если он не попытается пойти на второй срок.

Напомним, 13 сентября депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко сообщил, что досрочные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году.