В Раде анонсировали выборы мэра Киева

Досрочные выборы мэра Киева должны состояться в 2019 году, заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко.

«Ничего в городе не может решаться без нас. Поэтому внеочередные выборы нужны уже сейчас – перезагрузка власти должна произойти в этом году. Киевляне заслуживают того, чтобы вернуть себе гордость за город», – сообщил Ткаченко в соцсетях, передает ТАСС.

Он добавил, что в результате политики предыдущего руководства города за последние шесть лет жители Киева столкнулись с ростом коррупции, бездействием чиновников, отсутствием самоуправления и т.д.

Напомним, кабинет министров Украины поддержал отставку Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он занимает одновременно с постом мэра.

Кличко заявлял, что собирается вновь выдвигаться на пост мэра города.