Бизнесмен убит в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде СК возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели мужчины в одном из гаражных кооперативов города, сообщили в ведомстве.

«7 сентября около 22.00 на территории гаражного кооператива в Ленинском районе г. Нижний Новгород, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Следователями СК назначены судебно-медицинские экспертизы», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там добавили также, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые установят обстоятельства и участников преступления.

Как передает «Интерфакс» убитый – руководитель одного из местных предприятий Виктор Ворошилов, который являлся совладельцем и гендиректором ООО «Русские фургоны», занимающегося производством кузовов автотранспотных средств, прицепов и полуприцепов.

Напомним, в мае вымогавшую у бизнесмена деньги в стиле 90-х банду задержали в Подмосковье.