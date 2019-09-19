Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов

Взгляд
19 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
Разделы

Москва пригласила Турцию в космос

Сотрудничество Москвы и Анкары может распространиться и на космос Фото: Roscosmos/Global Look Press
Роскосмос решил воспользоваться сближением России с Турцией. Там надеются, что Анкару заинтересуют не только российское оружие, газопроводы и атомные электростанции, но и наши космические возможности. Роскосмос предложил Турции трехстороннее сотрудничество с Казахстаном на Байконуре. Однако специалисты сомневаются, что в данном случае Россия сможет извлечь большую выгоду. Подробности...
Перейти а раздел…

Эстония пытается усилить себя Путиным

Визит Кальюлайд в Россию и ее встреча с Путиным вызвали в Прибалтике громкий скандалФото: EPA/ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на критику со стороны других стран и политиков объяснила, зачем она поддерживает прямой контакт с Кремлем. По ее словам, это «усиливает Эстонию внутри ЕС». В данном случае госпожа президент лукавит. Россия, к которой она испытывает весьма сложные чувства, нужна ей совсем для другого. Подробности...
Перейти а раздел…

Рассекречены детали советской атомной «головоломки»

Лаврентий Берия присматривал и за физиками-ядерщиками и за теми, кто добывал им информацию за границейФото: rgakfd.ru
Директор СВР Сергей Нарышкин передал президенту «Курчатовского института» Михаилу Ковальчуку документы из архивов Лубянки об истоках советского атомного проекта. На церемонии передачи возникла дискуссия о том, чья же заслуга в создании советской бомбы больше – физиков или же разведчиков, укравших на Западе наработки в этой сфере? И при чем тут немецкий офицер, плененный под Таганрогом в 1942 году? Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский ударил по «бандеровцам»

«Деятельность Вятровича была абсолютно антигосударственной», – утверждают в Верховной радеФото: Андрей Гудзенко/LIGA.net,
Правительство Украины приняло громкое кадровое решение − в отставку уходит скандальный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович. Про таких, как этот человек, принято говорить – «он просто ненавидит всё русское». На деле Вятрович стоял во главе сложной миссии по конструированию украинского исторического мифа. Что же теперь будет с культом Бандеры и Шухевича?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Запад проиграл Украину олигархам

Глеб Простаков, журналист
Украина – не субъект, а объект политической игры больших государств. Это устоявшееся утверждение столь же верно, как и другое. Украинская политическая элита научилась играть с Западом в свою собственную игру. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Пора изживать комплекс национального большинства

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
То, что в России при необязательности изучения региональных языков молодежь будет выбирать русский, – это не какая-то государственная политика, это естественный процесс. Остановить который невозможно. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Болтон ушел, а проблемы остались

Владимир Добрынин, журналист
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности, но напряженность в Карибском регионе не упала – скорее, наоборот, повысилась. Это закономерное следствие политики Соединенных Штатов, создающих и раздувающих проблемы везде, где возможно. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как противокорабельные ракеты поражают цель

    Корейский беспредел в российских водах

    Почему Польша — «гиена Европы»

      Перейти а раздел…

      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
      Подробности...

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

          Перейти а раздел…
          Израиль для России – это:
          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:После перестрелки полицейских у метро в Москве начата проверка
              Опубликовано видео после перестрелки полицейских в метроЗеленский получил второй шанс на встречу с ТрампомПрезидент Эстонии: Европа устала от УкраиныДля ВМФ в 2020 году заложат рекордное число кораблей
              Минздрав назвал безопасную суточную дозу алкоголяАмериканский разведчик пожаловался на ТрампаВ Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в ДонбассеПиар-директор рассказала о состоянии Заворотнюк
              Подростки изнасиловали 14-летнюю девочку в Омской областиПомпео попытался оправдать провал систем ПВО США в Саудовской АравииСША признали неготовность к «гибридной войне» с РоссиейКэмерон рассказал, как бровью оставил Шотландию в составе Британии

              Главная тема


              Зеленский ударил по «бандеровцам»

              «избежать ответственности»


              «Цирк» в Минске показал неспособность Зеленского управлять подчиненными

              «Объект 195»


              Американские СМИ рассказали об отказе России от «супертанка»

              заявление эксперта


              В НАТО «открыли» некое «море Азимова»

              Видео

              Балканский поток


              Российский газ в обход Украины пойдет через Болгарию

              историческое название


              Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

              после атаки дронов


              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              нападение браконьеров


              Корейские моряки готовы биться за российскую акваторию

              викторина


              Змеи России − ядовитая или нет?

              Навязчивая пропаганда


              Сергей Худиев: Людоедство делают «элитарным пороком»

              Цепочка закономерностей


              Владимир Добрынин: Болтон ушел, а проблемы остались

              Шаг к глобализации


              Анна Долгарева: Пора изживать комплекс национального большинства

              на ваш взгляд


              Чем является Израиль для России?

              Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов

              19 сентября 2019, 09:11

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера пришли к выводу, что современные зубные имплантаты могут провоцировать опасные осложнения.

              В ходе исследования ученые выяснили, что даже стерильные современные протезы могут вызвать инфекцию, при которой воспаляются мягкие ткани и разрушается костная ткань в области имплантата. Промежуточные результаты эксперимента опубликованы в журнале «Стоматология».

              На сегодня многие стоматологи применяют дентальную имплантацию как метод реабилитации для пациентов. Количество случаев, когда пациенты сталкиваются с периимплантитом с распространением процедуры имплантологии, возрастает.

              Периимплантит – инфекционное заболевание, которое поражает мягкие ткани ротовой полости и разрушает костную ткань, возникают отеки десны, кровотечение и гноетечение. Этот недуг возникает из-за посторонних веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов. 

              Вылечить заболевание помогает лазерная терапия, которая удаляет следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов. 

              Чтобы протестировать эффективность этого способа, исследователи провели анализ трех видов поверхностей имплантатов. Одни из них были извлечены у пациентов с периимплантитом, ко второй группе относились те имплантаты, обработанные лазером, а также новый стерильный образец.

              Выяснилось, что на новом имплантате были найдены следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов, которые могли стать причиной заболевания.

              Ученые пришли к выводу, что необходимо с помощью лазерного излучения эффективно очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от загрязнений и тем самым предупреждать развитие опасного заболевания.

              Ранее ученые дали советы, которые помогут людям после 40 лет заставить организм не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............