Ученые обнаружили опасность зубных имплантатов

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера пришли к выводу, что современные зубные имплантаты могут провоцировать опасные осложнения.

В ходе исследования ученые выяснили, что даже стерильные современные протезы могут вызвать инфекцию, при которой воспаляются мягкие ткани и разрушается костная ткань в области имплантата. Промежуточные результаты эксперимента опубликованы в журнале «Стоматология».

На сегодня многие стоматологи применяют дентальную имплантацию как метод реабилитации для пациентов. Количество случаев, когда пациенты сталкиваются с периимплантитом с распространением процедуры имплантологии, возрастает.

Периимплантит – инфекционное заболевание, которое поражает мягкие ткани ротовой полости и разрушает костную ткань, возникают отеки десны, кровотечение и гноетечение. Этот недуг возникает из-за посторонних веществ на поверхности новых стерильных зубных имплантатов.

Вылечить заболевание помогает лазерная терапия, которая удаляет следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов.

Чтобы протестировать эффективность этого способа, исследователи провели анализ трех видов поверхностей имплантатов. Одни из них были извлечены у пациентов с периимплантитом, ко второй группе относились те имплантаты, обработанные лазером, а также новый стерильный образец.

Выяснилось, что на новом имплантате были найдены следы загрязнения неорганическими соединениями химических элементов, которые могли стать причиной заболевания.

Ученые пришли к выводу, что необходимо с помощью лазерного излучения эффективно очищать поверхность абсолютно новых имплантатов от загрязнений и тем самым предупреждать развитие опасного заболевания.

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