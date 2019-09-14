Названы помогающие быстро сжечь жир привычки

Зарубежные специалисты дали советы, которые помогут людям после 40 лет заставить организм не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии.

Первое правило – спать не меньше семи часов в сутки. При этом гаджеты, а также любые источники света должны быть выключены. Ученые доказали, что плохой сон способствует набору лишнего веса, а также развитию диабета и сердечных заболеваний, передает «Российская газета».

Также специалисты советуют регулярно есть шпинат, капусту и сладкий перец.

Третье правило – не отказываться от жирных продуктов, а именно: от авокадо, орехов, несоленых семечек и оливкового масла.

Избегать стоит обработанных сахаров, рафинированных углеводов и спиртного.

Похудеть поможет и интервальное питание, когда дневная норма калорий употребляется в течение восьми часов. В остальное время следует дать организму время на переваривание пищи и процесс сжигания жира.

Еще одно правило – регулярные физические нагрузки. Например, ежедневная быстрая ходьба в течение 30 минут.

«Такие тренировки делают ваши клетки и мышцы более чувствительными к инсулину. А это препятствует набору веса», – пояснили специалисты.

Ранее заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева назвала способ похудеть за две недели.