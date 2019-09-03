Малышева назвала способ похудеть за две недели

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева во время выступления в рамках проекта «Здоровая Москва» рассказала об особенностях снижения веса у женщин.

Малышева отметила, что увеличение массы тела, может быть взаимосвязано с возрастными процессами в организме женщин.

«Есть очень известный в научном мире график неизбежной прибавки в весе, которая идет у всех женщин без исключения. Основные этапы набора веса – это, конечно, роды и климакс. Но даже они не означают, что лишние килограммы останутся на всю жизнь», – сказала она, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Врач объяснила, что существует замкнутый круг набора веса. Когда расход энергии и уровень гормонов, ответственных за снижение чувства голода, уменьшается, начинают повышаться гормоны аппетита и гормон стресса кортизол. В итоге человек начинает потреблять больше пищи, чем необходимо.

Однако, по мнению Малышевой, этого можно избежать, если придерживаться некоторых правил.

«Самое главное – дисциплина. Питание – правильное, дробное, три-четыре раза в день с калорийностью примерно 1,2 тысячи килокалорий, и как можно больше двигательной активности. При соблюдении этих нехитрых правил видимый результат будет уже через две недели», – пояснила она.

Ранее сообщалось, что Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово» захотела выпороть блогера «руки-базуки».