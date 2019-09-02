Малышева захотела выпороть блогера «руки-базуки»

Телеведущая Елена Малышева в эфире своей передачи «Жить здорово» подвергла критике блогера Кирилла Терешина за пренебрежительное отношение к собственному здоровью.

Терешин обращался к сотрудникам передачи за помощью, но не следовал их рекомендациям, сообщила Малышева, передает РИА «Новости».

«Он, конечно, прекратил принимать все, что мы ему рекомендовали. Почему? Потому что очевидно, что он самый умный у нас», – сказала Малышева.

Терешин сообщил, что закачанный в его руки синтол можно удалить, так поступали его знакомые. Малышева сообщила ему, что это невозможно.

«Ты же должен быть разумным, хотя бы в чем-то. <...> Пороть тебя некому, понял, вот что я тебе скажу по финалу. А иногда хочется», – отметила ведущая.

Кирилл Терешин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «руки-базуки» после публикаций фотографий и видео с гигантскими бицепсами. Такого эффекта он смог добиться с помощью инъекций синтола.

Блогер не раз эпатировал общественность своими выходками. Например, он решил разнообразить свой образ и покрасил волосы в цвета украинского флага. Также он поздравлял женщин на 8 марта в парике.