«Синтольщик» с «руками-базуками» покрасил волосы в цвет флага Украины

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, который прославился своими «руками-базуками», созданными с помощью синтола, покрасил волосы в цвет украинского флага.

Терешин сообщил о переменах в своей внешности в соцсети «Вконтакте», а также опубликовал несколько фото. На них лицо «синтольного качка» покрыто макияжем.

Терешин также сказал, что удалил брови, и вставил в ухо сережку.

Напомним, Кирилл Терешин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный качок», после размещения в Сети своих фотографий с гигантскими бицепсами. Такого эффекта он смог добиться с помощью инъекций синтола.

Cинтол – это масло с добавлением обезболивающих веществ. Препарат вводится глубоко в мышцу и распространяется между связками мышечных волокон. При повторных инъекциях объем масла в мышце растет, увеличивая ее размер. Около 30% препарата метаболизируется в организме, остальные 70% остаются в мышцах в течение более 3-5 лет и очень медленно распадаются.