В Дагестане задержали готовившего теракт сторонника ИГ

В Дагестане задержали сторонника «Исламского государства*» (запрещенная в России организация), готовившего террористический акт на территории региона, сообщили в Национальном антитеррористическом центре.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий органами ФСБ на территории лесного массива Тарумовского района Республики Дагестан при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 2000 года рождения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Подозреваемый, по этим данным, с августа 2019 года является сторонником ИГ*, он планировал провести теракт против сотрудников правоохранительных органов и местных властей, добавили в НАК.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД России в Татарстане задержали двоих готовивших теракт сторонников запрещенной в России организации ИГ*.