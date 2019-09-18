Савченко высмеяли за романтическую фотосессию в длинном платье

Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.

Снимки, на которых она позирует на фоне морского пейзажа в длинном бирюзовом платье, опубликованы в Facebook.

«Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия», – написала Савченко.

Экс-политик позирует на фоне моря и скал в ярком платье. На нескольких снимках она даже ныряет в одежде в воду.

Публикация вызвала насмешки среди пользователей, которые не оценили внезапно проснувшуюся в ней романтичную натуру.

«У меня шторы украли на той неделе. Оказалось, Надя себе на платье взяла» – заявил один из комментаторов.

«Это пособие по безработице позволяет отдыхать за рубежом?» – удивился другой.

«Посещение центра занятости не пропустите! А то пособия лишат!» – добавил Vasya Vasyl'ev.

Еще один пользователь отметил, что «на Украине в промышленных зонах не только вода, но и воздух бывает разноцветным».

«Надько! Не балуйся! Осторожно! Ты дома нужна...» – предостерег другой.

Ранее сообщалось, что Савченко и ее сестра Вера были замечены в аэропорту в очереди на рейс в Черногорию.

Савченко неоднократно жаловалась, что из-за судимости не имеет шансов снова поступить на службу в Вооруженные силы Украины, потому надеется найти работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической».