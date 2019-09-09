Савченко пожаловалась на проблемы с трудоустройством из-за судимости

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пожаловалась, что из-за судимости у нее нет шансов вновь поступить на службу в Вооруженные силы Украины, поэтому она надеется найти работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической».

«Я думаю, что не каждый работодатель захочет иметь у себя на работе Надежду Савченко. Поэтому я сузила круг поисков, я ограничилась тем, что я хочу ту работу, которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической. Это то, что я хочу для души», – приводит ТАСС слова Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Савченко сообщила, что попытается пройти необходимую летчикам медицинскую комиссию, отметив при этом, что у нее нет шансов пойти на службу в украинской армии. «Кто же меня с моими статьями возьмет снова на службу в Вооруженные силы Украины и доверит самолет, тем более с бомбой?», – своеобразно пошутила экс-депутат Рады.

«А если серьезно, – продолжила она, – для летчика нужно иметь соответствующие состояние здоровья, а у меня оно в тюрьме очень сильно пострадало. Я не знаю, пройду ли медкомиссию на пилота, но я хотя бы постараюсь это сделать».

Напомним, на выборах в Раду Савченко получила восемь голосов. После этого она заявила, что для Украины было бы лучше, если погибший глава ДНР Александр Захарченко остался жив.

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