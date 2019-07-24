Савченко пожалела погибшего главу ДНР Захарченко

Экс-депутат Рады Надежда Савченко заявила, что для Украины было бы лучше, если погибший руководитель ДНР Дмитрий Захарченко остался жив.

Об этом Савченко заявила в интервью Interviewer.today, опубликованном на YouTube.

«Единственное – для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают ее. Я считаю что, наверное, Захарченко достоин был жизни», – заявила украинский политик.

"Он достоин был жить" - Надежда Савченко о первом главе ДНР Александре Захарченко.

Есть предчувствие, что еще немного и Савченко окажется в рядах армии ДНР.. pic.twitter.com/tmWf1g9Erm — Донецкая Республика (@dnrpress) 24 июля 2019 г.

Ранее стало известно, что Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.