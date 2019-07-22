Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

По информации «Общественного ТВ», Савченко «набрала всего восемь голосов поддержки».

Заместитель партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко выразила благодарность тем, кто голосовал за Савченко, и раскритиковала остальных, пожелав им «получить то, что выбрали».

«Украинцы в Донбассе пока мало что поняли», – посетовала Проторченко.

В этом округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев, передает ТАСС.

Лишенная депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта Савченко баллотировалась кандидатом в депутаты в 51-м округе в поселке Зайцево, недалеко от линии соприкосновения.

В воскресенье на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. К утру понедельника обработано более трети протоколов. Президентская партия лидирует с 42,19 процента голосов избирателей.