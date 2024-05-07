Экс-офицер разведки США Коффлер назвала ложью заявления о «планах» России напасть на НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

В статье для журнала Newsweek Коффлер раскритиковала решение Вашингтона о поддержке Украины за счет американских налогоплательщиков и арсеналов армии США якобы для защиты НАТО, передает ТАСС.

Она считает, что это решение указывает на отсутствие у американских политиков понимания стратегии России, а также свидетельствует о некомпетентности ведомств, которые отвечают за безопасность США. «В худшем случае это ложь, которую пропагандируют американскому народу по какой-то другой причине», – отметила она.

Коффлер подчеркнула, что американские спецслужбы идут на контролируемые утечки секретных данных через некоторые СМИ, если это выгодно властям. Поэтому, если бы планы атаки России на НАТО действительно существовали, они «были бы обязательно опубликованы», полагает она. По словам Коффлер, за всю свою карьеру в американской разведке она ни разу не получала сведений о том, что Россия вынашивает агрессивные планы в отношении НАТО.

Она также указала на то, что многие страны НАТО так и не повысили расходы на оборону до рекомендованных 2% ВВП, что, по ее мнению, свидетельствует об отсутствии у альянса достоверных данных о подготовке Россией нападения.

«Если вашингтонские элиты одержимы идеей продолжать финансировать еще одну вечную войну, приводящую к обнищанию простых американцев, в то время как на нашей родине бушует инфляция, им следует выбрать более убедительное оправдание», – заключила Коффлер.

Ранее в МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией.