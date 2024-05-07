Против публициста Стомахина возбудили уголовное дело за фейки о ВС России

МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

Tекст: Вера Басилая

В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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