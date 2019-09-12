Жаловавшаяся на проблемы с работой Савченко улетела в Черногорию

Бывший украинский депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера были замечены в аэропорту в очереди на рейс в Черногорию.

«Надя с сестрой Верой в одном самолете со мной», – сообщил в Сети один из пассажиров, летевших с ними, прикрепив к посту фотографию Надежды Савченко с паспортом в руках, передает RT со ссылкой на «Вести».

Он также отметил, что сестры Савченко летели первым классом в Тиват, который не относится к разряду бюджетных курортов.

Ранее Савченко назвала себя безработной и обратилась в Центр занятости. Однако, сотрудники Центра могут назначить интервью в любой день, а в случае трех отказов от работодателей соискатель лишается пособия по безработице. Поэтому издание заключает, либо семья Савченко не бедствует, либо Надежда с Верой летят в Черногорию искать работу.

Кроме того, Савченко пожаловалась, что из-за судимости не имеет шансов снова поступить на службу в Вооруженные силы Украины, потому надеется найти работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми, и будет более физической».

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