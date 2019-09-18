Прокурор попросил вернуть дело Айдара Губайдулина на доследование

Гособвинитель попросил Тверской суд Москвы вернуть на доследование в прокуратуру дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядках в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина.

В суде сообщили, что «гособвинитель попросил прервать рассмотрение дела Губайдулина по существу и вернуть дело в прокуратуру», передает ТАСС.

Согласно доводам прокурора, возвращение дела необходимо для изменения фабулы обвинения. Он также попросил отпустить Губайдулина под подписку о невыезде.

Суд удалился на вынесение решения по ходатайству прокурора, которое будет оглашено в 12.00 мск.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок.

Приговоры уже были вынесены Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Даниле Беглецу и Евгению Коваленко.

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