Врачи предложили дешевую альтернативу рыбе с содержанием омега-3

Специалисты предложили замену рыбе, морепродуктам и оливковому маслу, в которых содержится большое количество омега-3.

В последнее время употребление рыбы вызывает у медиков опасение из-за возможного содержания в ней токсичных веществ, в частности, ртути, передает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Кроме того, позволить себе покупать морепродукты или оливковое масло, которые также являются источником омега-3, могут далеко не все.

При этом ненасыщенные жирные кислоты необходимы для мозга, хорошего зрения, здоровья волос и кожи.

Специалисты утверждают, что водоросли также являются источником омега-3. Кроме того, они богаты противовоспалительными и антиоксидантными соединениями, каротиноидами, витаминами и незаменимыми аминокислотами.

Поедая водоросли, рыба и становится мощным источником омега-3, пояснили медики,

Отмечается, что водоросли столь эффективны, как лосось или традиционные добавки с рыбьим жиром.

Кроме того, в настоящее время микроводоросли можно купить в форме капсул и капель.

Ранее были названы продукты, помогающие бороться со стрессом.

Напомним, в июле 2018 года ученые провели исследование, по результатам которого выяснилось, что дети, которые регулярно принимают пищу с высоким содержанием омега-3, ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.