Робота «Федора» проверили после полета

Наземное тестирование робота «Федора» после полета на МКС завершено, робот ожидает постановки новых задач, сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.

«Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет», – передает РИА «Новости» слова Дудорова.

По его словам, робот прошел тестирование как в автономном режиме, так и в режиме копирования движений оператора, также были протестированы все системы и датчики, которые оказались исправными.

После анализа данных совместно с Роскосмосом, Ракетно-космической корпорацией «Энергия», Центром подготовки космонавтов специалисты НПО «Андроидная техника» решится дальнейшая судьба «Федора».

Возможно, робот может быть задействован в дальнейших космических миссиях, но пока непонятно, в каких конкретно и в какой роли.

Напомним, во вторник начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергей Малихов сообщил, что робот «Федор» после посадки отказался включаться, скорее всего, у него разрядились аккумуляторы.

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