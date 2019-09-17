Вернувшийся с МКС робот «Федор» перестал включаться

Начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергей Малихов сообщил, что робот «Федор» после посадки отказался включаться, скорее всего, у него разрядились аккумуляторы.

«Он долетел нормально, но он отказался со мной разговаривать, потому что он не включился. Видимо, или батарейки, или я не знаю. Но он не включился. Разбираются, в чем дело. Или просто не захотел со мной разговаривать. Не знаю», – сказал Малихов в ответ на вопрос космонавта Алексея Овчинина о состоянии робота, передает РИА «Новости».

«Он просто устал, наверное, сильно», – предположил Овчинин. «Вы его, наверное, там замучили на борту», – ответил Малихов.

Между тем, исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик робота) Евгений Дудоров сообщил, что робот «Федор» после возвращения с МКС включен и работает нормально, передает ТАСС.

«Робот включается, почему он не должен включаться? Когда он приземлился, его хотели включить, но, скорее всего, у него просто разрядилась батарея, он на одной батарее все время работал, и подумали, что он вообще отключился. А когда его перевезли в РКК «Энергия», мы все включили, все проверили, никаких проблем нет – ни механических, ни электронных», – сказал он.

Как объяснил Дудоров, после посадки «Федор» и не должен был включаться, так как в него был заложен определенный цикл, «чтобы он отработал на одной батарее и отключился, для него уже никаких задач не было».

Ситуацию также прокомментировал и сам робот. «Я не устал, но отдых необходим даже машинам», написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Федора» решили больше не отправлять в космос.

Напомним, 27 августа пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту со второй попытки пристыковался к агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда» МКС. В рамках полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта.

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