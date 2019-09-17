Путин решил обсудить предложения КПРФ по избирательной системе

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым предложил обсудить идеи коммунистов по совершенствованию избирательного законодательства, заметив, что политическая система страны является живым организмом.

«Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые – иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему», – заявил Зюганов на встрече с Путиным. Лидер КПРФ добавил, что его партия готова к такой работе, передает ТАСС.

Путин согласился с этим мнением, заметив, что постоянно обсуждает подобные вопросы.

«Это (политическая система страны) живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», – сказал Путин.

Лидер КПРФ, в свою очередь, заявил о хороших идеях законодательных поправок в этой сфере, и пообещал внести их, если будет получена поддержка от Путина.

«Будет гораздо полезнее всем и выборной системе пойдет (на пользу). Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», – добавил Зюганов.

«Давайте поговорим», – предложил в ответ Путин.