Глава ОБСЕ не поверил в возможность проведения «свободных выборов» в Донбассе

Свободные выборы в Донбассе в нынешней ситуации невозможны, необходимо, чтобы они прошли в системе украинской юрисдикции, заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

«Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и по украинским законам, с наблюдением со стороны международных наблюдателей – ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после того, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными», – заявил он в интервью порталу «Би-би-си Украина».

У него уточнили, когда должны пройти выборы: после установления контроля Киева над границей с Россией или уже после этого.

«Конечно, о конкретных деталях должны договориться стороны, и поскольку Донбасс является территорией Украины, я считаю правомерным, что выборы можно организовать только в такой обстановке, когда украинская власть, украинское правительство скажут, что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов. На сегодня такой ситуации нет», – заявил Лайчак.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что в Донбассе выборы могут состояться исключительно по законам Украины. Также новые власти отказали ополченцам в амнистии.

Между тем, в Минских соглашениях четко прописан вопрос проведения выборов. Сразу после отвода вооружений должны начаться консультации по будущим выборам. Затем должны быть обеспечены помилование и амнистия, освобождение и обмен всех заложников, восстановление экономических связей, включая социальные переводы. Восстановление полного контроля Киева над государственной границей, подчеркивается в тексте Минских соглашений, должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования при условии децентрализации Украины и придания Луганской и Донецкой областям особого статуса.

Киев отказывается выполнять Минские соглашения в этом порядке, хотя в феврале 2015 года на тот момент президент Петр Порошенко поставил подпись под этим документом.

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