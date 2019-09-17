В Омске началась проверка данных об избиении подростка-инвалида

Следственный комитет проверяет информацию об избиении в Омске 16-летнего подростка-инвалида, сообщает пресс-служба регионального СК.

По информации ведомства, вечером 15 сентября на остановке «Голубой огонек» в центре Омска двое пьяных мужчин в возрасте 35-40 лет стали требовать у подростка и его друга деньги, сообщается на сайте СК.

«Стали хватать подростков за руки и одежду, а также ударили ребенка – инвалида детства – в колено, причинив тяжелую травму, в связи с чем мальчик в настоящее время находится на стационарном лечении, ему предстоит операция», – говорится в сообщении ведомства.

Подробности инцидента рассказала мать одного из пострадавших школьников в группе «Аварийный Омск» во «Вконтакте». Она разместила просьбу помочь установить личности хулиганов, а также тех, кто помог «оттащить нападавших от детей».

Ранее мужчина попытался задушить девочку в детсаду, после чего СК по Хакасии завел уголовное дело о покушении на убийство ребенка.