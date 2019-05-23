Мужчина попытался задушить девочку в детсаду

Управление СК по Хакасии завело уголовное дело о покушении на убийство ребенка на территории детского сада, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в среду на территории детского сада в Черногорске, сообщается на сайте СК.

По информации ведомства, мужчина насильно привел туда семилетнюю девочку и попытался ее задушить.

«Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца», – говорится в сообщении.

Подозреваемому удалось скрыться. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней.

Силовики просят оказать помощь в установлении личности и розыске подозреваемого. Девочка рассказала, что на нее напал мужчина 40-45 лет. Его рост около 180 см, худощавого телосложения, на лице щетина, темные волосы средней длины. Он был одет в светлую куртку с капюшоном, темные штаны, на голове возможно кепка. Мужчина может сутулиться.