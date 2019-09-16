Трамп заявил о лидерстве США по производству энергии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, так как за последние годы стали «производителем энергии номер один в мире».

«Поскольку за последние несколько лет мы добились больших успехов в области энергетики (спасибо, господин президент!), мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь и производителем энергии номер один в мире. Нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, и на самом деле у нас там очень мало танкеров. Но мы поможем нашим союзникам», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как повлияет атака дронов на саудовские НПЗ, из-за которой Эр-Рияд потерял половину нефтедобычи.