Представителю Заворотнюк запретили говорить о состоянии актрисы

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено комментировать состояние здоровья актрисы, которая, по информации СМИ, находится в коме и подключена к системе искусственной вентиляции легких.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», – сказал Христов РБК.

Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация, что Заворотнюк госпитализировали в одну из московских клиник в крайне тяжелом состоянии. Утверждалось, что перед этим она проходила лечение в Европе, однако там ей не помогли.

В прессе сообщалось, что у актрисы опухоль мозга (глиобластома). Об этом же заявлял продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Поступали сообщения, что Заворотнюк частично парализовало, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о слухах о болезни Заворотнюк.