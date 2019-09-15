Родственники Заворотнюк отказались от помощи

Друзья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по информации СМИ, находится в тяжелом состоянии из-за опухоли мозга, связывались с ее близкими, предлагая помощь, однако те от нее отказались.

«Они (родственники Заворотнюк – прим. ВЗГЛЯД) сказали: «Чем тут поможешь? Надо молиться!» – рассказали «Комсомольской правде» друзья 48-летней актрисы.

Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. В прессе сообщалось, что актриса страдает от рака мозга. Об этом же заявлял продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Поступали сообщения, что Заворотнюк частично парализовало, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о слухах о болезни Заворотнюк.