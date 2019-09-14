МИД ответил на заявление сестры Уилана о его незаконном содержании под стражей

Министерство иностранных дел России назвало дезинформацией слова сестры обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана о том, что ее брат содержится под стражей незаконно.

«Элизабет Уилан может пообщаться с Аллой Бут (супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута – прим. ВЗГЛЯД) для обмена опытом. Что касается «незаконного» содержания, то перестаньте заниматься распространением дезинформации», – говорится в сообщении российского ведомства в Twitter.

В дипведомстве подчеркнули, что Уилан был задержан при совершении незаконных действий и с поличным.

Кроме того, в МИД напомнили о находящихся в заключении в Соединенных Штатах россиянах, чьи права «были нарушены американскими правоохранителями далеко за пределами США».

«Уилан был задержан при совершении противозаконных действий – в отличие от М. Бутиной, К. Ярошенко, В. Бута и других россиян, которые находятся в заключении в США под надуманными предлогами», – указали в ведомстве.

Ранее посольство США в Москве у себя в Twitter написало о том, что сестра Уилана назвала «незаконное и продолжающееся содержание брата по стражей нарушением основных прав гражданина США».

Напомним, Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу. У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.



