В здании МВБ США появилась свастика

Внутри здания министерства внутренней безопасности США нарисовали свастику, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника.

Ряду сотрудников ведомства пришло электронное письмо от главного помощника замминистра Брайана Мерфи, в котором сообщалось о нацистской символике на третьем этаже здания, сообщает RT.

Мерфи сообщил, что нарисованный символ планируется удалить. Кроме того, сотрудников попросили рассказать, не замечали ли они что-нибудь подозрительное.

Сейчас в ведомстве ищут ответственных за произошедшее.

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