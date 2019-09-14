Самарская область отметила День дружбы народов

В Самарской области в субботу отмечают День дружбы народов. В этом году праздник посвящен Международному году языков коренных народов.

Для жителей и гостей Самары весь день на главной сцене в Струковском саду проходит гала-концерт с участием 50 лучших творческих коллективов региона, сообщается на сайте правительства региона.

С праздником земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Наша страна великая именно потому, что она многонациональная, потому что культуры развиваются вместе, обогащая друг друга. Очень рад, что на нашей земле народы живут в мире, добрососедстве и братстве на протяжении веков. Это то богатство, которое мы передадим будущим поколениям!», – отметил он.

На территории сада представлены более 30 интерактивных площадок, на которых проходят выставки, мастер-классы и квесты. Рядом со сценой гости могли собрать «паззл дружбы», который представляет собой герб Самарской области в обрамлении национальных орнаментов народов региона.

Также в Струковском саду чествовали молодоженов по старинным традициям, и поздравляли пары, прожившие в браке более 50 лет. На другой площадке проводились мастер-классы по славянской письменности, изготовлению национальных кукол.

Отдельная площадка посвящена Году театра в России, где выступает Камышлинский народный театр.