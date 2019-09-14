Хоккеиста Кузнецова наказали за употребление кокаина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина максимум три игры регулярного чемпионата НХЛ.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба лиги, передает ТАСС.





Как сообщает издание Washington Post, в понедельник Кузнецов провел встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, они обсудили инцидент.

Напомним, в конце августа нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина. Тогда олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Кузнецов опозорил российский хоккей и всю страну. Нападающий сборной России Александр Овечкин вступился за хоккеиста.

После дисквалификации Кузнецов был лишен медали чемпионата мира 2019 года, где в составе сборной России стал бронзовым призером.

Россиянин выступает в НХЛ в составе Washington Capitals с 2014 года. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.

Спортивный юрист Артем Пацев пояснил газете ВЗГЛЯД, что Кузнецов сможет продолжить играть в НХЛ, если лига этого захочет.