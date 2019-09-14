Пушков ответил Кучме на слова о «сговоре» против Украины

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о «сговоре» против Украины.

Пушков написал в Twitter, что «Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом – о стремлении трех членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам».

Он отметил, что при бывшем президенте Петре Порошенко Киев «все больше отторгал Донбасс», блокируя прогресс в урегулировании.

«Теперь пришло время уступок для Украины», – заключил сенатор.

Ранее Леонид Кучма допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского пойти на «неприемлемые» уступки в переговорах с Россией.

По его мнению, украинскому лидеру будет нелегко на предстоящей встрече «нормандской четверки», так как он «будет один против трех человек».

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