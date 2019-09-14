Украина испугалась давления Германии и Франции на встрече в нормандском формате

Глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма выразил опасения по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии окажут давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Кучма выразил обеспокоенность по поводу того, что на предстоящем саммите «нормандской четверки» лидеры Франции и Германии будут оказывать давление на президента Украины, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов, в том числе одобрить план проведения местных выборов в Донбассе без надзора со стороны Киева, передает ТАСС.

«Зеленскому придется очень нелегко – он будет один против трех», – заявил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины в интервью Associated Press. «У меня осталось немного надежд», – добавил Кучма, отвечая на вопрос о его ожиданиях на благополучный исход саммита «нормандской четверки».

По словам бывшего президента Украины, Киев просят дать согласие «на все требования Москвы», в том числе на предоставление особого статуса Донбассу.

Вместе с этим представитель Киева в Контактной группе заверил в «приверженности» Украины Минским соглашениям, в которых, по его словам «на первом месте стоит безопасность». «Нужно отвести войска, тяжелые вооружения, вернуть нам [контроль] на границе, а затем мы проведем свободные выборы», – заявил Кучма.

В пятницу в Кремле назвали условия проведения встречи в нормандском формате. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками.

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