Молодожены Собчак и Богомолов возложили цветы к памятнику князю Владимиру

Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг режиссер Константин Богомолов возложили цветы у памятника князю Владимиру.

«В Петербурге есть прекрасная традиция: молодожены возлагают цветы Медному Всаднику. И когда я спросила у Константина «а что принято у вас, в Москве?», он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «ложи сюда», – написала Собчак в своем Instagram.

В том же посте она опубликовала несколько фотографий со своим новым супругом у монумента.

Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак обвенчались в храме Большего Вознесения. На свадьбе молодожены катались в открытом катафалке.