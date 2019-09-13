Путин утвердил поручения по улучшению экологической обстановки на Байкале

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений после проверки исполнения законодательства по сохранению Байкала.

Глава государства поручил правительству изучить, как власти исполняют обязательства по охране озера как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, оценить деятельность межведомственной комиссии по охране объекта, организовать работу контрольно-надзорных органов на Байкальской природной территории, сообщается на сайте Кремля.

Срок по этим поручениям обозначен до 1 января 2020 года, ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

Также Путин поручил правительству завершить формирование механизмов государственного экологического мониторинга по экологической системе Байкала, обеспечить методики расчета площади Байкальской природной территории, утвердить порядок предупреждения и реагирования на риски нарушения экосистемы озера, обеспечить регулярный анализ количества запасов промысловой нагрузки и оценку их воспроизводства и т.д.

Кроме того, глава государства поручил провести конкурсы на выбор лучших решений для обезвреживания отходов в результате деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

В сентябре сообщалось, что с повышением температуры воды в Байкале многие холодолюбивые виды могут погибнуть.