Повышение температуры в Байкале стало угрозой для жизни многих видов

С повышением температуры воды в Байкале многие холодолюбивые виды могут погибнуть, а чужеродные виды, наоборот, могут проникнуть в водоем, об этом заявили ученые Иркутского государственного университета (ИГУ).

«Ученые считают, что байкальские эндемичные амфиподы (рачки бокоплавы) имеют уникальное адаптивное преимущество, заключающееся в поддержании высокой физиологической активности при низких температурах (0-4 градусов Цельсия) и препятствующее вселению чужеродной фауны.<...> Но если температура воды озера продолжит повышаться, это может существенно отразиться на жизненных циклах холодолюбивых байкальских эндемиков и привести к дестабилизации бентосных экосистем и вселению чужеродных видов», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Министерства науки и высшего образования.

Наиболее распространённым в Байкале является вид рачков-амфиподов – до 45% всех обитателей. Ученые выяснили, как рачки адаптируются к жизни в холодных условиях, так при температуре 1,5 градуса Цельсия рачки-эндемики могут поддерживать высокий уровень метаболизма и активности.



«То, что байкальские рачки способны активно расти, питаться и размножаться подо льдом, защищает озеро от массового вселения небайкальской (чужеродной) фауны, которая в массе обитает в озерах вокруг Байкала. Разделение фауны байкальских эндемиков и небайкальских космополитов, называется «явлением несмешиваемости». Явление несмешиваемости фауны Байкала и окружающей его фауны известно достаточно давно, но до сих пор не установлен главный фактор, почему же вселенцы не могут массово идти в Байкал», – сказала один из авторов работы, научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Ксения Верещагина.

Однако из-за глобального потепления обитатели Байкала могут утратить эту способность. За последние 70 лет средняя поверхностная температура в Байкале постоянно повышается, следует из утверждений НИИ биологии ИГУ. Температура воды выше 20-25 градусов может стать критичной для байкальских эндемиков, при этом в прибрежной зоне Байкала подобные температуры уже фиксируются.

Ранее сообщалось об обмелении реки Лена, одной из причин этого природного явления могло также стать глобальное потепление.