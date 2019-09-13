Эксперт объяснил слова Чубайса о «трещащих костях» экономики России

«Скорее всего, Чубайс имел в виду, что без системных преобразований мы не сможем добиться высоких показателей в экономике», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Алисен Алисенов, комментируя слова главы Роснано Анатолия Чубайса, который на примере вождения автомобиля объяснил, почему в России нет экономического роста.

«По опыту других стран – без системных преобразований, без снижения налогов и льгот малому бизнесу обеспечить экономический рост не удастся. Чубайс имеет в виду, что чтобы запустить процессы в экономике, необходимо ослабить давление на бизнес. Имеет в виду также, что количество проверок, несмотря на сокращение плановых проверок, увеличивается. Кроме того, необходимо наладить диалог общества и государства. Чтобы малый и средний бизнес видели в лице правоохранителей помощников и партнеров», – пояснил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе выступления на Московском финансовом форуме – 2019, отвечая на вопрос о приоритетах в развитии российской экономики, заметил: «Управление экономикой или, если хотите, управление государством, на самом деле, в чем-то простая вещь. Это как автомобиль. Есть две педали: одна называется газ, другая – тормоз. Педаль газа – экономика первого вице-премьера. Педаль тормоза – правоохранительная система. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал так, мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат».

«Сравнение, которое привел Чубайс, конечно своеобразное, но определенные проблемы есть, – комментирует Алисен Алисенов. – Проблемы, в частности, вызваны тем, что денег много, а экономического роста нет». В июне правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета России в следующем году в размере 1,335 трлн рублей. При этом, как ранее отмечал в беседе с газетой ВЗГЛЯД доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, менее 3% роста ВВП для российской экономики де факто является стагнацией. «Мы уже 2-3 года наблюдаем стагнацию, – указывает Алисенов. – Незначительный рост не дает населению ощущения, что он есть. Ощущает рост только немногочисленная группа людей».

Эксперт считает, что приведя такое сравнение, Чубайс хотел обратить внимание на необходимость реформирования, в том числе, и системы госуправления. «Система сейчас архаична и неэффективна в силу того, что последнее время доля государства в экономике растет. Штат госслужащих вместо того, чтобы сокращаться, увеличивается», – констатирует Алисенов. Действительно, количество чиновников в России с 2002 года практически удвоилось – с 1,156 млн до 2,2 млн, – как отметил, выступая на том же Московском финансовом форуме, глава Сбербанка России Герман Греф. «Когда происходит рост влияния надзорно-контрольных органов на организации, это отражается на экономике в целом. Это также влияет на инвестиционный климат в стране», – подчеркнул Алисенов.

«В условиях, когда экономический рост тормозит, давление на бизнес усиливается, в том числе со стороны правоохранительных структур. Это ведет к тому, что предпринимательская активность падает и происходит отток инвестиций», – объяснил экономист. Он напомнил, что недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что государство не будет стимулировать экономический рост путем повышения бюджетных расходов и снижения налоговой нагрузки. Алисенов считает, что отсутствие подобных мер не приведет к росту российской экономики.