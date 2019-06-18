Правкомиссия утвердила профицит российского бюджета в 2020 году

Правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета России в следующем году в размере 1,335 трлн рублей, сообщила пресс-служба Минфина.

«Правительственная комиссия приняла за основу основные характеристики федерального бюджета: доходы федерального бюджета на 2020 год в размере 20,333 трлн рублей, расходы – 18,998 трлн рублей и профицит – 1,335 трлн рублей», – цитирует ТАСС сообщение.

При этом в 2021 году доходы бюджета России составят 20,970 трлн рублей, расходы – 20,043 трлн рублей, а профицит – 0,927 трлн рублей.

На 2022 год доходы российского бюджета определили на уровне 21,772 трлн рублей, расходы – на уровне 21,172 трлн рублей, а профицит – 0,6 трлн рублей.