Минздрав предложил акциз на электронные сигареты

Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

«Вчера был сделан первый шаг, на заседании правительства был рассмотрен вопрос о введении впервые акцизов на электронные сигареты, на никотиносодержащие жидкости и мы очень надеемся, что в этом направлении такая работа будет завершена. Подобный законопроект Минздрав разработал и мы очень хотели бы, чтобы в ближайшее время он был поддержан», – передает РИА «Новости» слова Скворцовой.

Ранее Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование вейпинга.

Напомним, в ноябре газета ВЗГЛЯД подробно писала, как власти задумали бороться с вовлечением детей в имитацию курения.

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