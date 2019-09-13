Стало известно о наказании чиновников за бегство Смоленкова

Допустившие отъезд бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова в Черногорию понесли дисциплинарное наказание, передают российские информагентства со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим России выезжать в эту балканскую страну», – сообщил источник «Интерфакса».

Уточняется, что запрет ввели весной 2017 года на фоне обострения двусторонних отношений.

«Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля», – добавил источник, уточнив, что некоторых чиновников уволили.

Ранее американские СМИ сообщали, что в 2017 году из России якобы был «эвакуирован» шпион, работавший на Вашингтон. В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации. Однако выяснилось, что его уволили внутренним распоряжением, информация о его доступе к данным спецслужб опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.

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