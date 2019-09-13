Лавров назвал гарантии безопасности НАТО мнимыми

Балканские государства «втягиваются в орбиту» НАТО вопреки воле большинства своих граждан, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью газете «Труд» Лавров напомнил, что Москва не скрывает своего негативного отношения к стремлению НАТО «вовлечь все балканские государства» в альянс.

Россия приветствует решение Сербии сохранить военный нейтралитет, передает РИА «Новости».

Министр высказал сожаление в связи с тем, что не все ее соседи способны сопротивляться «нажиму» НАТО. Эти страны «втягиваются в орбиту» НАТО «с его мнимыми гарантиями безопасности».

Лавров отметил, что «Россия никогда не дружит с кем-либо против кого-либо» и готова развивать отношения «со всеми, кто к этому стремится».

Напомним, президент России Владимир Путин обвинил НАТО в дестабилизации ситуации на Балканах.

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