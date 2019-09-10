В Минприроды рассказали о зависимости экономики России от погоды

Директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев заявил о том, что одна седьмая часть экономики России зависит от метеоусловий.

«По оценкам экспертов, одна седьмая часть экономики России является погодозависимой», – рассказал Хрущев на заседании общественного совета при Минприроды, передает РИА «Новости».

Ведомство предложило Росгидромету обратить внимание на гидрометеорологическое обеспечение прохождения Севморпути, развитие метеорологических сервисов, сети наблюдений, оперативную обработку спутниковых данных, а также разрабатывать средне- и долгосрочные прогнозы погоды.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для кого холода летом в России принесли выгоду.