Кому выгодно холодное лето в России

Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалось недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи.

Погода оказывает влияние на поведение клиентов, что прямым образом сказывается на бизнесе и его выручке. В первую очередь, чувствительны к погодным явлениям производители и продавцы мороженого. Продажи мороженого заметно снижаются. Так, из-за холодного лета 2017 года продажи мороженого были на 12% меньше, чем в 2018 году, когда лето было теплое, вспоминает генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. В этом году данные Росстата говорят о снижении производства мороженого уже в июне на 2,5% по сравнению с июнем прошлого года.

«Этим летом торговые точки не сокращались из-за погоды, но продажа мороженого там была гораздо хуже, чем в прошлом году. Если продажи уменьшаются, то падает и выручка, казна недополучает налоги, а производство снижает объемы. Плохая погода отразилась на всех, в том числе на больших предприятиях. Однако средним и маленьким предприятиям тяжелее пережить уменьшение продаж», – говорит Яшин.

Известна любовь китайцев к российскому мороженому. Однако экспорт мороженого не спасает, так как он занимает всего 4,5% от общего объема производства. «Причем, если в прошлые годы экспорт мороженого в Китай составлял 10% от общего экспорта, то в этом году его поставки показывают отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом», – говорит Яшин. Мешает незнание рынка, высокая конкуренция и отсутствие рекламы российского мороженого.

Впрочем, пока ларьки с мороженым подсчитывали убытки, то у палаток с горячим кофе и чаем выстраивались немаленькие очереди. Кафе и рестораны тоже чувствуют влияние погоды, которое сказывается на предпочтениях посетителей.

«В холодную погоду гости реже сидят на верандах, меньше потребляют прохладительных напитков и лимонада, легких закусок и салатов. Они перемещаются в зал, им хочется больше кофе и согревающих чаев, на который спрос резко возрастает. В холодную погоду гости также больше заказывают. Они отдают предпочтение согревающим и более сытным блюдам – это супы и горячие блюда, в основном, мясные. Плюс посетители чаще дозаказывают, то есть едят больше, когда холодно», – рассказывает бренд-менеджер ГК «Шоколадница» Ирина Якушина.

Впрочем, кафе и рестораны могут бороться с прохладной погодой. «Если есть летние площадки, веранды, то выдаются пледы и ставятся газовые фонари. Потому что у нас сегодня «летний» сезон может длиться не три месяца, как раньше, а семь месяцев. В сентябре-октябре посидеть на улице с пледом и газовым фонарем, который дает тепло, можно без проблем», – считает президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

«Конечно, если жарко, то народу на летней площадке много, люди хотят гулять. Когда прохладно, народа меньше. В этом году лето переменчивое: было и жарко, и прохладно. Но в целом это лето никак не отличается от других», – считает он.

В рост среднего чека за счет холодной погоды летом Бухаров также не верит. «Такой тенденции, что в более прохладную погоду люди дольше сидят в кафе и больше заказывают, мы не замечаем. Это же не резкий перепад температуры до 10 градусов. Было 30 градусов, а стало 20-23 градуса. Но это не такая большая разница температур, чтобы у вас появилась потребность съесть больше, потому что вы замерзли. Все зависит скорее от людей», – считает Бухаров.

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Сильного оттока посетителей он тоже не наблюдает. «Люди привыкают к погоде и все равно идут в кафе. Плюс у нас большое количество туристов. Если часть москвичей уезжает, например, на дачу или в отпуск, то туристы с удовольствием сидят на летней площадке. Они не будут сидеть в отеле, а все равно куда-то пойдут, значит, они где-то что-то будут есть и пить. А поток туристов сейчас приличный. Москва стала интересным городом. Поэтому прибыль у кафе и ресторанов не снижается, если только не идут одни дожди, но сейчас погода соответствует средней полосе», – считает президент Федерации рестораторов и отельеров РФ.

И все же в пасмурную погоду мобильность людей снижается. Возможности оперативно уехать туда, где тепло и светит солнце, имеется у единиц. Большинство же меняют свои планы: меньше людей едет на дачу, идет гулять в парк или посидеть в кафе.

Зато пасмурная погода идет на пользу службам доставки. «Плохая погода – это один из драйверов роста спроса на доставку еды. Эффект плохой погоды особенно заметен, если ненастье случается в пятницу, в выходные или праздничные дни, когда у потребителей есть больше времени, чтобы сходить в ресторан или в магазин за продуктами, но ради комфорта они решают остаться в офисе или дома, заказав доставку», – отмечает представитель Delivery Club.

В компании пользуются системой прогнозирования спроса с искусственным интеллектом «Алан», которая учитывает в том числе погодные условия. «Если мы видим неблагоприятный прогноз погоды на следующую неделю, то выводим на работу больше курьеров, а партнеров предупреждаем о возможном резком увеличении заказов», – отмечает представитель службы доставки. Причем, доставка еду в плохую погоду актуальна не только для потребителей, но и для ресторанного бизнеса, который может загрузить свою кухню вне зависимости от количества гостей за столиками.

Как это ни странно, но в прохладную и пасмурную погоду растет также посещаемость в торговых центрах, причем, именно в больших ТЦ, которые предлагают дополнительные развлекательные услуги и фудкорт. В торговых центрах малого формата отмечается падение посещаемости.

«Обычно в летний период мы фиксируем снижение посещаемости торговых центров, так как конкуренцию им составляют парки и летние веранды ресторанов. Летом люди также чаще предпочитают отдыхать у водоемов, выезжать за город или на дачу, - рассказывает партнер по исследованиям Watcom group Мария Вакатова. - Однако в этом году, также как и в 2017 году (когда лето тоже выдалось прохладным) Shopping Index - количество посетителей на 1 тыс. кв. м - в объектах торговой недвижимости увеличился на 3,7%, по сравнению с предыдущими неделями». Это большой и довольно необычный рост для летнего сезона.

От плохой погоды выигрывают в целом онлайн-площадки. «В дождливые и прохладные дни летом покупателей больше, чем в солнечные: прирост заказов в такие дни в среднем составляет около 15%, так как многие клиенты предпочитают совершать покупки с комфортом, не выходя из дома. При этом мы также наблюдаем снижение среднего чека в среднем на 3% за счет незначительного уменьшения количества товаров в заказах», – отмечает коммерческий директор компании «Утконос» Марина Ольхина.

Но самое интересное, как погода влияет на предпочтения клиентов. Обычно летом наблюдается значительный рост заказов на прохладные напитки и «шашлык». «Но из-за ухудшения погоды в 2019 году в сравнении с прошлым годом спрос на «летние» категории не оправдывается.

Холодная погода этим летом тормозит продажи угля, мангалов, всего того, что нужно для шашлыков и барбекю»,

– говорит Ольхина.

В июле 2019 года продажи кваса в «Утконосе» снизились на 30%, минеральной воды - почти на 10%, шашлыка - на 27% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. «В жару мы продвигаем арбузы и прохладительные напитки, а в дождь делаем акцент на чай с малиной и уютные пледы. В целом дождливая прохладная погода благоприятно сказывается на интернет-продажах, поскольку всегда удобнее сделать заказ, не выходя из дома», – говорит Ольхина.

Необычным становится спрос летом на обогреватели. Так, в интернет-магазине Ozon отмечают, что в июньскую жару резко увеличились продажи климатической техники, в частности, продажи мобильные кондиционеры выросли в 7 раз по сравнению с маем. Также большой популярностью в интернет-магазине пользовались формочки и пакетики для льда. Однако с конца июня - в связи с ухудшением погоды - особым спросом у клиентов стали пользоваться дождевики, зонты и резиновые сапоги, особенно мужские.

В июле и начале августа на 70% чаще по сравнению с июнем стали заказывать обогреватели и на 52% - тепловентиляторы.

Прохладная дождливая погода в июле и сообщения синоптиков о наступлении аномально холодного лета подхлестнули спрос на теплую одежду и обувь, причем в разы. Летняя коллекция мало кого интересовала, тогда как оставшиеся от весенней коллекции куртки, толстовки и сапоги пошли на ура.

«За последние три недели с 18 июля по 9 августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (который был очень теплым) в целом по стране продажи дождевиков выросли на 475%, ветровок – на 178%, плащей – на 149%, резиновых сапог – 166%. Россияне стали больше заказывать свитеров – на 250%, кофт – на 221%, толстовок – на 138%, свитшотов – на 143%», – отмечает представитель Wildberries.ru Валерий Прокопьев.

По его словам, активно «утеплялись» и жители Московского региона. Так, продажи дождевиков здесь выросли аж в восемь раз, причем, самый популярный цвет - желтый, продажи свитеров подскочили более чем в пять раз. А в Санкт-Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты (плащи) – рост в восемь раз.

Впрочем, в регионах с жаркой погодой продажи летних коллекций продолжают расти. Например, в Оренбурге, где температура держится на уровне 25-30 градусов, вырос спрос на футболки (+107%), а в Саратове - на шорты (+70%), указывает Прокопьев из Wildberries.ru.

«Однако в холодных регионах ритейлеры надеются, что им удастся компенсировать слабые продажи летней коллекцией за счет августа, когда начнется старт продаж осенней коллекции и «школьный марафон», который ждут и торговые центры, и ритейлеры», – отмечает Мария Вакатова.