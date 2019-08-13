Взгляд
13 августа, вторник  |  Последнее обновление — 08:26  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодно холодное лето в России

Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевикаФото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалось недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи. Подробности...
Перейти а раздел…

Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом

Руководство Хабаровска ставит перед собой масштабные задачиФото: Владимир Саяпин/ТАСС
В Хабаровске хотят претендовать на статус еще одного, четвертого по счету, города федерального значения в России. Если мэр города Сергей Кравчук и его команда потенциальных муниципальных и краевых депутатов смогут доказать жизнеспособность этой идеи, то вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем отдельным субъектом Российской Федерации может стать и Хабаровск.  Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

Изотопные источники питания сейчас используются в космонавтикеФото: Finnmark region government
Выясняются все новые подробности трагического инцидента на секретном полигоне Нёнокса в Архангельской области. Стало известно, что помимо военнослужащих, жертвами взрыва двигательной установки стали и сотрудники корпорации «Росатом». Почему об их гибели стало известно только сейчас и чем занимались на полигоне сотрудники атомной корпорации? Подробности...
Перейти а раздел…

Британскую королеву вынуждают вмешаться в политику

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы ВторойФото: Victoria Jones/PA Wire/PA Images/ТАСС
Британская королева может вмешаться в процесс выхода страны из Евросоюза. Сейчас ее к этому активно подталкивают – об этом пишет английская пресса и открыто говорят лейбористы. Якобы разработаны несколько сценариев, которые не дадут Джонсону провести Брексит. У королевы есть все полномочия помешать премьер-министру осуществить его планы, но пойдет ли она на это? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Ответ на вопрос с той стороны баррикад

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
Обсуждение: 145 комментариев

Казань как мать городов русских

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Если бы не 70 лет советской власти и не разруха 90-х – как бы выглядели наши города? Если бы не палили деньги на разрушение храма Христа Спасителя, строительство бассейна, разрушение бассейна, а потом восстановление храма – а просто строили бы бассейны и храмы? Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев

Эпоха импорта моделей развития заканчивается

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наличие собственной модели – недостаточное условие успешной конкуренции на мировой арене, но совершенно необходимое. В ней обязательно будут изъяны. Но анализ опыта наших китайских и западных партнеров говорит, что изъяны – это нестрашно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    У итальянских «друзей Путина» кризис

    Какой американский посол нужен России

    Как устроены телефонные переговоры между президентами

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...

      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

          Перейти а раздел…
          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Одиннадцатилетний россиянин награжден орденом Мужества посмертно
              Погибших при взрыве на полигоне сотрудников ядерного центра наградили посмертноУ чехов выросло доверие к России и понизилось к СШАРосстат зафиксировал положительную динамику роста ВВП во втором кварталеВ США анонсировали испытания ядерного реактора в космосе
              Посольство США в Киеве отреагировало на посещение Путиным КрымаСкандальную судью Хахалеву отстранили от процессовЭксперт: У России есть все шансы отстоять в суде право на воду из ДнепраРаскрыты подробности смерти модели Playboy в Москве
              Определена судьба склада боеприпасов под АчинскомОсобая сфера туризма в Грузии просела на 80% из-за РоссииВСУ впервые с начала перемирия применили оружие калибра 122 ммВ Сети затравили финалисток конкурса «Миссис Россия»

              редкий экземпляр


              Найден российский «танк ядерного апокалипсиса»

              народная любовь


              В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко

              звездные проблемы


              Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд из страны

              Видео

              российский газ


              «Северному потоку» пообещали новые проблемы

              гибель сотрудников Росатома


              Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений

              политический проект


              Нужна ли России скоростная железная дорога до Минска

              проблема дефляции


              Россиян ждет испытание падением цен

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              «Ягодки» Поднебесной


              Дмитрий Дробницкий: Эпоха импорта моделей развития заканчивается

              Перезапуск городов


              Дмитрий Михайлин: Казань как мать городов русских

              Чужой Голливуд


              Дмитрий Дабб: Самый «нерусский» фильм Тарантино

              на ваш взгляд


              Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?

              Кому выгодно холодное лето в России

              Лето в Москве прошло под знаком желтого дождевика   13 августа 2019, 08:18
              Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Погода этим летом не балует жителей центральных регионов. Жара оказалось недолгим явлением, а июль больше напоминал начало осени, чем разгар лета. Это заставило продавцов мороженого и солнцезащитных очков подсчитывать убытки. Но есть и те, кто благодаря прохладному лету в разы взвинтил продажи.

              Погода оказывает влияние на поведение клиентов, что прямым образом сказывается на бизнесе и его выручке. В первую очередь, чувствительны к погодным явлениям производители и продавцы мороженого. Продажи мороженого заметно снижаются. Так, из-за холодного лета 2017 года продажи мороженого были на 12% меньше, чем в 2018 году, когда лето было теплое, вспоминает генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. В этом году данные Росстата говорят о снижении производства мороженого уже в июне на 2,5% по сравнению с июнем прошлого года.

              «Этим летом торговые точки не сокращались из-за погоды, но продажа мороженого там была гораздо хуже, чем в прошлом году. Если продажи уменьшаются, то падает и выручка, казна недополучает налоги, а производство снижает объемы. Плохая погода отразилась на всех, в том числе на больших предприятиях. Однако средним и маленьким предприятиям тяжелее пережить уменьшение продаж», – говорит Яшин.

              Известна любовь китайцев к российскому мороженому. Однако экспорт мороженого не спасает, так как он занимает всего 4,5% от общего объема производства. «Причем, если в прошлые годы экспорт мороженого в Китай составлял 10% от общего экспорта, то в этом году его поставки показывают отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом», – говорит Яшин. Мешает незнание рынка, высокая конкуренция и отсутствие рекламы российского мороженого.

              Впрочем, пока ларьки с мороженым подсчитывали убытки, то у палаток с горячим кофе и чаем выстраивались немаленькие очереди. Кафе и рестораны тоже чувствуют влияние погоды, которое сказывается на предпочтениях посетителей.

              «В холодную погоду гости реже сидят на верандах, меньше потребляют прохладительных напитков и лимонада, легких закусок и салатов. Они перемещаются в зал, им хочется больше кофе и согревающих чаев, на который спрос резко возрастает. В холодную погоду гости также больше заказывают. Они отдают предпочтение согревающим и более сытным блюдам – это супы и горячие блюда, в основном, мясные. Плюс посетители чаще дозаказывают, то есть едят больше, когда холодно», – рассказывает  бренд-менеджер ГК «Шоколадница» Ирина Якушина.

              Впрочем, кафе и рестораны могут бороться с прохладной погодой. «Если есть летние площадки, веранды, то выдаются пледы и ставятся газовые фонари. Потому что у нас сегодня «летний» сезон может длиться не три месяца, как раньше, а семь месяцев. В сентябре-октябре посидеть на улице с пледом и газовым фонарем, который  дает тепло, можно без проблем», – считает президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

              «Конечно, если жарко, то народу на летней площадке много, люди хотят гулять. Когда прохладно, народа меньше. В этом году лето переменчивое: было и жарко, и прохладно. Но в целом это лето никак не отличается от других», – считает он.

              В рост среднего чека за счет холодной погоды летом Бухаров также не верит. «Такой тенденции, что в более прохладную погоду люди дольше сидят в кафе и больше заказывают, мы не замечаем. Это же не резкий перепад температуры до 10 градусов. Было 30 градусов, а стало 20-23 градуса. Но это не такая большая разница температур, чтобы у вас появилась потребность съесть больше, потому что вы замерзли. Все зависит скорее от людей», – считает Бухаров.

              Сильного оттока посетителей он тоже не наблюдает. «Люди привыкают к погоде и все равно идут в кафе. Плюс у нас большое количество туристов. Если часть москвичей уезжает, например, на дачу или в отпуск, то туристы с удовольствием сидят на летней площадке. Они не будут сидеть в отеле, а все равно куда-то пойдут, значит, они где-то что-то будут есть и пить. А поток туристов сейчас приличный. Москва стала интересным городом. Поэтому прибыль у кафе и ресторанов не снижается, если только не идут одни дожди, но сейчас погода соответствует средней полосе», – считает президент Федерации рестораторов и отельеров РФ.

              И все же в пасмурную погоду мобильность людей снижается. Возможности оперативно уехать туда, где тепло и светит солнце, имеется у единиц. Большинство же меняют свои планы: меньше людей едет на дачу, идет гулять в парк или посидеть в кафе.

              Зато пасмурная погода идет на пользу службам доставки. «Плохая погода – это один из драйверов роста спроса на доставку еды. Эффект плохой погоды особенно заметен, если ненастье случается в пятницу, в выходные или праздничные дни, когда у  потребителей есть больше времени, чтобы сходить в ресторан или в магазин за продуктами, но ради комфорта они решают остаться в офисе или дома, заказав доставку», – отмечает представитель Delivery Club.

              В компании пользуются системой прогнозирования спроса с искусственным интеллектом «Алан», которая учитывает в том числе погодные условия. «Если мы видим неблагоприятный прогноз погоды на следующую неделю, то выводим на работу больше курьеров, а партнеров предупреждаем о возможном резком увеличении заказов», – отмечает представитель службы доставки. Причем,  доставка еду в плохую погоду актуальна не только для потребителей, но и для ресторанного бизнеса, который может загрузить свою кухню вне зависимости от количества гостей за столиками.

              Как это ни странно, но в прохладную и пасмурную погоду растет также посещаемость в торговых центрах, причем, именно в больших ТЦ, которые предлагают дополнительные развлекательные услуги и фудкорт. В торговых центрах малого формата отмечается падение посещаемости.

              «Обычно в летний период мы фиксируем снижение посещаемости торговых центров, так как конкуренцию им составляют парки и летние веранды ресторанов. Летом люди также чаще предпочитают отдыхать у водоемов, выезжать за город или на дачу,  - рассказывает партнер по исследованиям Watcom group Мария Вакатова. - Однако в этом году, также как и в 2017 году (когда лето тоже выдалось прохладным) Shopping Index - количество посетителей на 1 тыс. кв. м - в объектах торговой недвижимости увеличился на 3,7%, по сравнению с предыдущими неделями».  Это большой и довольно необычный рост для летнего сезона.

              От плохой погоды выигрывают в целом онлайн-площадки. «В дождливые и прохладные дни летом покупателей больше, чем в солнечные: прирост заказов в такие дни в среднем составляет около 15%, так как многие клиенты предпочитают совершать покупки с комфортом, не выходя из дома. При этом мы также наблюдаем снижение среднего чека в среднем на 3% за счет незначительного уменьшения количества товаров в заказах», – отмечает коммерческий директор компании «Утконос» Марина Ольхина.

              Но самое интересное, как погода влияет на предпочтения клиентов. Обычно летом наблюдается значительный рост заказов на прохладные напитки и «шашлык». «Но из-за ухудшения погоды в 2019 году в сравнении с прошлым годом спрос на «летние» категории не оправдывается.

              Холодная погода этим летом тормозит продажи угля, мангалов, всего того, что нужно для шашлыков и барбекю»,

              – говорит Ольхина.

              В июле 2019 года продажи кваса в «Утконосе» снизились на 30%, минеральной воды - почти на 10%, шашлыка - на 27% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. «В жару мы продвигаем арбузы и прохладительные напитки, а в дождь делаем акцент на чай с малиной и уютные пледы. В целом дождливая прохладная погода благоприятно сказывается на интернет-продажах, поскольку всегда удобнее сделать заказ, не выходя из дома», – говорит Ольхина.

              Необычным становится спрос летом на обогреватели. Так, в интернет-магазине Ozon отмечают, что в июньскую жару резко увеличились продажи климатической техники, в частности, продажи мобильные кондиционеры выросли в 7 раз по сравнению с маем. Также большой популярностью в интернет-магазине пользовались формочки и пакетики для льда. Однако с конца июня - в связи с ухудшением погоды - особым спросом у клиентов стали пользоваться дождевики, зонты и резиновые сапоги, особенно мужские.

              В июле и начале августа на 70% чаще по сравнению с июнем стали заказывать обогреватели и на 52% - тепловентиляторы.

              Прохладная дождливая погода в июле и сообщения синоптиков о наступлении аномально холодного лета подхлестнули спрос на теплую одежду и обувь, причем в разы. Летняя коллекция мало кого интересовала, тогда как оставшиеся от весенней коллекции куртки, толстовки и сапоги пошли на ура.

              «За последние три недели с 18 июля по 9 августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (который был очень теплым) в целом по стране продажи дождевиков выросли на 475%, ветровок – на 178%, плащей – на 149%, резиновых сапог – 166%. Россияне стали больше заказывать свитеров – на 250%, кофт – на 221%, толстовок – на 138%, свитшотов – на 143%», – отмечает представитель Wildberries.ru Валерий Прокопьев.

              По его словам, активно «утеплялись» и жители Московского региона. Так, продажи дождевиков здесь выросли аж в восемь раз, причем, самый популярный цвет - желтый, продажи свитеров подскочили более чем в пять раз. А в Санкт-Петербурге хитом продаж стали серые тренчкоты (плащи) – рост в восемь раз.  

              Впрочем, в регионах с жаркой погодой продажи летних коллекций продолжают расти.  Например, в Оренбурге, где температура держится на уровне 25-30 градусов, вырос спрос на футболки (+107%), а в Саратове - на шорты (+70%), указывает Прокопьев из Wildberries.ru.

              «Однако в холодных регионах ритейлеры надеются, что им удастся компенсировать слабые продажи летней коллекцией за счет августа, когда начнется старт продаж осенней коллекции и «школьный марафон», который ждут и торговые центры, и ритейлеры», – отмечает Мария Вакатова.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............