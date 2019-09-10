На территории бывшей ставки Гитлера «Вервольф» найден подземный бункер

На территории разрушенной ставки Гитлера «Вервольф» под Винницей обнаружили подземные строения в четыре этажа и тоннель. Находку совершили исследователи киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии.

«Ставка Гитлера «Вервольф», на территории которой расположен наш Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма, в этом году стала объектом второго этапа исследований ученых Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии. Люди всегда интересовались, что же там под землей? Потому что остатки подорванных бункеров, разбросанных по поверхности, видят все, а теперь мы можем утверждать, что там есть подземные помещения. Как говорится в официальном документе, преданном нам учеными, в зоне исследований фиксируются сигналы от рукотворного подземного объекта – строения в четыре этажа с тоннелем на глубине 10-12 метров», – рассказала «Укринформ» директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая.

Два верхних этажа заполнены газами (аргон и радон), два нижних еще требуют дополнительных исследований. Перекрытия составляют 50 см в толщину. Высоцкая отметила, что пока дальнейшие раскопки проводить не панируется.

«Вервольф» – одна из ставок Гитлера, построенная в 1942 году на оккупированной территории Украины в районе поселка Стрижавка. Она представляла из себя целый комплекс как наземных, так и подземных сооружений. Полагается, что Гитлер был там трижды, последний раз в сентябре 1943 года. Взорвана ставка была в 1944 году отступающими немецко-фашистскими войсками.

В прошлом году ученые назвали точную дату смерти Гитлера, развеяв тем самым ряд популярных теорий.