Впервые с 1946 года проведено исследование фрагментов зубов Адольфа Гитлера, французским ученым удалось установить точную дату его смерти.

Исследователи заявили, что останки, переданные им Россией в 2017 году, являются подлинными. Экспертиза подтвердила, что Гитлер умер 30 апреля 1945 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phys.org.

«Мы можем пресечь все теории заговора о Гитлере», – сказали ученые, подчеркнув, что Гитлер не бежал в Аргентину на подводной лодке, не находится на скрытой базе в Антарктиде или на темной стороне Луны.

Также ученые осмотрели фрагмент черепа диктатора и выяснили, что он полностью совпадает с радиографией черепа Гитлера, сделанной за год до его смерти.

Осмотрев останки, специалисты обнаружили следы яда на фрагментах зубов и зубных протезов фюрера, а также отверстие от пули в черепе.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что победа Адольфа Гитлера во Второй мировой войне обернулась бы «большим благом» для советских людей, Украина стала бы «аграрной немецкой республикой». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какое будущее ожидало бы Украину в случае победы Гитлера.