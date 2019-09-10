Американист рассказал о том, что мог «слить» Смоленков

«Он мог обладать определенными сведениями о вложении денег России, о контактах российской дипломатии с американским политическим сообществом, которые не афишировались. Также мог знать и о неформальных переговорах, спектр информации большой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя «шпионский скандал» с бывшим сотрудником посольства России в США Олегом Смоленковым.

«Американцев могли интересовать связи и сведения, которыми владеет Россия. В первую очередь, о связях и сведениях, связанных с Республиканской партией. Ведь наверняка у российской разведки есть там какие-то фигуры. Человек, который там находится, вызывает у них, конечно же, большой интерес. Все это в совокупности и привело к решению ЦРУ его завербовать», – добавил политолог-американист Борис Межуев.

Телеканал CNN накануне сообщил, что три года назад США в ходе секретной миссии успешно переправили из России одного из своих шпионов наивысшего уровня в российском правительстве. Появились версии, что «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

«Возможно, это и есть тот «крот». Но так или иначе, шпион убежал. Скрылся в непрозрачной черногорской среде, где много российских граждан. А потом ушел к своим хозяевам. Не исключено, что он действительно проживает в том доме, о котором сообщили в NBC. А может, где и в Европе засел. Но логичнее, что сбежал в США или Англию, зная, что его не выдадут», – предположил Межуев.

CNN сделала акцент на том, что эвакуация агента произошла после того, как в мае 2017 года Трамп принимал в Белом доме главу МИД России Сергея Лаврова и тогдашнего российского посла в США Сергея Кисляка. Трамп якобы обсуждал с Лавровым и Кисляком секретные разведданные, предоставленные Израилем. Информация не имела непосредственного отношения к американскому шпиону в России, однако, по данным CNN, этот случай стал поводом для обсуждения в американском разведсообществе вопроса о возможности раскрытия источников информации.

«Я также слышал, что все встречи тогдашнего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с Кисляком были выданы кем-то с российской стороны.

Что эту информацию дал кто-то из российского посольства, чем были изумлены американские коллеги», – отметил Межуев.

Добавим, что информацию о том, что «кротом» в высших эшелонах власти мог быть Смоленков газете «Коммерсант» подтвердил источник в государственных органах США. Источники NBC News утверждают, что бывший информатор живет под собственным именем в окрестностях Вашингтона и находится под правительственной охраной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Смоленков действительно трудился в администрации президента, однако несколько лет назад уволился. Бывший сослуживец Смоленкова рассказал, что Смоленков работал в посольстве с середины 2000-х до 2008 года, а затем вслед за Юрием Ушаковым, который закончил работу послом, перебрался в Москву. «В посольстве он занимался рядом хозяйственных вопросов, в частности, покупкой служебных автомобилей, закупками товаров для посольского магазина и для протокольных нужд», – сообщил бывший коллега. Он также рассказал, что Смоленков «выпивал чуть больше обычного» и часто, хотя и не сильно.

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