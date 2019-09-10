Эксперт назвал главный итог выборов в Мосгордуму

Одним из главных итогов состоявшихся выборов в Мосгордуму (МГД) стало то, что они зафиксировали переход от «лужковского архаичного формата «карманной» гордумы» к «современному представительному органу», заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Костин в своей статье для газеты «Московский комсомолец» отмечает, что «в комментариях последних дней об итогах выборов в МГД почему-то совершенно игнорируются электоральная история и реальные предпочтения политически активных москвичей, которые (...) и решают, каким будет состав гордумы очередного созыва».

«Конечно, говорить о просчетах штабов, рассуждать о политических раскладах в стиле «акции вверх или вниз», назначать виновных и хвалить непричастных – дело занимательное, однако совершенно не дает ответа на вопрос, что произошло и что может быть дальше», – считает политолог.

На деле же «одним из главных итогов этих выборов стало то, что они зафиксировали окончательную трансформацию из доставшегося в наследство лужковского архаичного формата «карманной» гордумы к формированию современного представительного органа, который сегодня имеет ресурсы (главный из которых – легитимность) для того, чтобы стать точкой согласования и учета интересов горожан при принятии и реализации важнейших экономических, социальных и политических программ и решений».

Костин указывает, что «необходимость изменений в структуре и принципах формирования столичного парламента стала очевидна в октябре 2009 года, когда итоги выборов в МГД спровоцировали затяжной политический кризис».

Тогда «парламентская оппозиция покинула зал пленарных заседаний ГД в знак протеста против нарушений на выборах в Москве». При этом «отсутствие массовых акций протеста тогда можно объяснить только резко отрицательным отношением москвичей в то время к такому виду политической активности».

«Разрешилась ситуация только после вмешательства президента, который лично встретился с лидерами партий и пообещал разобраться в ситуации. Действительно, результат ЕР в 91% мало соответствовал политическим предпочтениям москвичей, которые они демонстрировали на федеральных выборах», – напомнил председатель правления ФоРГО.

Костин со ссылкой на данные социологических исследований и итоги «выборов разного уровня» отмечает, что «политический ландшафт столицы последние 15 лет (...) достаточно стабилен и выглядит следующим образом: 50% лоялисты, поддерживающие власть, 25% убежденные сторонники различных оппозиционных сил, 25% ситуативные избиратели, в зависимости от медийной, социальной или политической повестки примыкающие то к одной, то к другой стороне».

«Собственно в 2014 году команда Собянина начала работу по трансформации лужковской мосгордумы – увеличение уставной численности, серьезная кадровая ротация, смена спикера, расширение партийного представительства, создание второй колонны для лоялистов – не сторонников партии власти – вот основные итоги той кампании. ЕР получила 62% вместо 91% пятью годами раньше. Напомню, что это результат получен в год крымского консенсуса, на волне которого большинство ситуативных избирателей присоединились к «Единой России», – напоминает он в своей статье.

По его мнению, на указанном фоне «нынешние 55% смотрятся как вполне приемлемый результат».

Так, «на этих выборах ситуативный электорат ожидаемо качнулся влево. Пенсионная реформа, повышение платы за капремонт, реновация – такие процессы всегда и везде работают на социалистов».

«Большинство, полученное ЕР, создает устойчивую базу для принятия необходимых решений и созданий коалиций в случае необходимости. Тем более что многие оппозиционные депутаты уже заявили о готовности к конструктивной совместной работе. Собственно такая модель позволяет успешно взаимодействовать законодательной и исполнительной власти в крупных российских мегаполисах, о чем свидетельствует современная политическая практика: так, в городской Думе Екатеринбурга представленность единороссов – 53%, в Совете депутатов города Новосибирск – 64%, а в городской Думе Нижнего Новгорода – 66%», – указывает политолог.

Он подчеркнул, что важным моментом является получение Москвой парламента «с гораздо более адекватным распределением мест между ЕР и парламентской оппозицией – в чем-то напоминающий Госдуму, только вместо ЛДПР здесь Яблоко».

В воскресенье в России прошли выборы губернаторов в ряде регионов, а также членов парламентов ряда субъектов Федерации. Кроме того, избирался новый состав Мосгордумы. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что фракция ЕР получила в Мосгордуме и может рассчитывать на 25 мандатов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что оппозиционные избиратели оказались умнее «Умного голосования».

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