Турчак назвал количество мандатов «Единой России» в Мосгордуме

Фракция «Единая Россия» получает большинство в Мосгордуме и может рассчитывать на 25 мандатов, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«В Мосгордуму проходят 25 депутатов из 45 [депутатских кресел], таким образом у фракции «Единой России» будет большинство», – передает РИА «Новости» слова Турчака.

Напомним, ранее в пятницу Турчак сообщил, что «Единая Россия», по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в заксобрания субъектов России.

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